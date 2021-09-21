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ELOFF, Erzurum’dan 2 kupayla döndü

Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF), Erzurum'da düzenlenen ve 70 spor kulübünden 250 aracın katıldığı 2. Geleneksel Macera Off-Road Oyunları’ndan 2 kupayla döndü.

ELOFF, Erzurum’dan 2 kupayla döndü
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Erzurum 2. Geleneksel Macera Off-Road Oyunları, Palandöken Kayak Merkezi’nde oluşturulan 2 bin metrekarelik özel parkurda gerçekleştirildi. Pilotlar, 4x4 araçlarıyla bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Yarışlar esnasında zorlu engelleri geçmeye çalışırken çamura saplanıp, rampa ve çukurlarda kalan araçlar, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. Organizasyon alanına gelen çok sayıdaki vatandaş, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmaları ilgiyle izledi.

Oyunlarda 70’in üzerinde spor kulübü yer aldı. Yarışmaya 250 araç katıldı. 2 bin 300 rakımdaki pistte mücadele eden Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF) sporcuları, parkurun tozunu attırdı. ELOFF sporcuları, yarışta 2 kupa birden kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

ELOFF Başkanı Galip Şahin, diğer illerde düzenlenen off-road yarışlarında derece elde etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Son olarak Erzurum’daki oyunlarda da başarılı bir performans sergilediklerini belirten Şahin, kupa kaldıran kulüp üyesi sporcuları da tebrik etti.

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