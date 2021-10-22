Elif Ana’nın hayatını anlatacak film için oyuncu seçmesi yapılacak

Ömrünü iyiliğe adayan ve mütevazı yaşantısıyla Alevi-Bektaşi kültürünün 20'nci yüzyıldaki simgelerinden biri haline gelen Elif Ana’nın hayatını anlatacak film için Elbistan’da oyuncu seçmeleri yapılacak.

Asıl adı Elif Sungur olan Elif Ana, 1991 yılında vefat edene kadar Pazarcık’a bağlı Pulyan (Akdemir) mahallesinde yaşadı. Burada bulunan türbesi, her yıl yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Alevi-Bektaşi kültürünün de önemli bir ismi olan Elif Ana’nın iyiliğe ve yardımseverliğe adadığı hayatı, ‘Elif Ana-İyiliğe Giden Yol’ adlı filmle beyaz perdeye uyarlanıyor. Yönetmenliğini Semir Aslanyürek ile Kazım Öz’ün yapacağı filmin çekimleri 5 Kasım’da Elif Ana’nın yaşadığı yer olan Pulyan mahallesinde başlayacak. Filmde Türk sinemasının ve sanat dünyasının önemli isimleri rol alacak. Filmin oyuncu kadrosunda; Mert Fırat, Sermiyan Midyat, Necmettin Çobanoğlu, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Turgay Tanülkü, İlyas Salman, Bülent Emrah Parlak, Aslı Öngören, Muhlis Asan, Levent Üzümcü, Eray Türk, Sadık Gürbüz, Rıza Sönmez, Tuğba Özay ve Aynur Haşhaş yer alıyor.

Filmle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Cast Direktörü Fatih Zaman, “Kahramanmaraş’ta görüştüğüm kişilerin yüzde 80’ni Elif Anayı bilmiyor. Elif Ana diye birini tanımıyor. Bana ‘o kim’ diyorlar. Bende onlara Elif Ana Nene Hatun gibi birisi. Çok değerli birisi diyorum. Biz Elif Anayı insanlara anlatmak istiyoruz. Elif Ana Pulyan köyünde yaşayan ve türbesi de orada olan bir kişi. Biz Elif Anayı filmlere taşıyacağız. Hikâyemiz gerçekten çok güzel. Bu hikâyemizi inşallah tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Elif Ananın hayatını senaryoda ilmek ilmek işledik. Filmi izledikten sonra dünyanın her yerinden Kahramanmaraş’a turist akını olacaktır. Film dönem filmi olacak. Elif Ana filmi için çok ünlü oyuncu kadrosu olacak. Filmin çekimlerine 5 Kasım’da başlayacağız. Filmi Pazarcık’ta Pulyan köyünde çekeceğiz. 2 aylık bir süre içerisinde filmin çekimlerini tamamlamayı düşünüyoruz. Kahramanmaraş halkının bu projeye destek vermesini istiyoruz. 7’den 70’e herkesin bu filmde oynamasını istiyoruz” dedi.

Elif Ana İyiliğe Giden Yol filminin oyuncu seçmeleri Elbistan’da da yapılacak. Oyuncu seçmeleri, 23 Ekim Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında Grand Elbistan Otel’de gerçekleştirilecek.