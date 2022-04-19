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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı

Elbistan’da şiddetli rüzgarın salladığı elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar ve patlamalar gecenin karanlığını aydınlatırken; bir mahalleyi de elektriksiz bıraktı.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı
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Elbistan’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, elektrik hatlarına zarar verdi. Ayrıca, şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç dalları da kırılarak etrafa savruldu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik telleri nedeniyle yer yer kesintiler yaşandı. Yeşilyurt Mahallesi’nde ise, elektrik tellerinin teması ilk başta küçük kıvılcımlara neden oldu. Rüzgarın hızını arttırması ile birlikte kıvılcımlar patlamalara dönüştü. Havai fişek patlamalarını andıran görüntüler ortaya çıkarken; vatandaşlar yaşanılan olayı cep telefonlarıyla saniye saniye kayda aldı. Kıvılcımlar ve patlamalar, elektrik akımının kesilmesiyle sona erdi. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından mahalleye bir süre sonra yeniden elektrik verildi.

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