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Elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Afşin ilçesinde, 3,4 kilometre uzunluğundaki tarımsal sulama hattının tellerini çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı
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İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesi’nde meydana geldi. 81 yaşındaki C.Ç. adlı çiftçi, tarlasında bulunan sulama pompasına ait alüminyum elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Talihsiz çiftçi, 3 bin 400 metre uzunluğundaki kablo ve şüphelilerin bulunması için jandarmaya başvurdu.  Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili olarak yaptıkları araştırma sonucunda; bahse konu alüminyum elektrik tellerinin, ilçe merkezindeki bir işyerine daha öncesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan F.M.(26) ve Y.M.(37) isimli şahıslar tarafından satıldığı bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda söz konusu işyerinde arama yapıldı. Arama sonrasında işyerinde yaklaşık 250 kilogram ağırlığında alüminyum elektrik teli bulundu. Ele geçirilen tel, muhafaza altına alındı. Şüpheliler de gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.

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Elektrik Kablolarını çalan 2 şüpheli Yakalandı