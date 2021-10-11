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Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Elbistan’da meydana gelen olayda çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 31 yaşındaki işçi yaralandı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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Olay, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; inşaatta yüksek katlara malzeme çıkarmak için kullanılan ‘gırgır’ adı verilen asansörde çalışan 31 yaşındaki Baki B. adlı işçi, elektrik akımına kapıldı. Yaralanan talihsiz işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baki B.’nin tedavisine devam edildiği ve durumunun da iyiye gittiği bildirildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı inşaatta inceleme yaparken başlatılan tahkikatın da sürdüğü öğrenildi.

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Elektrik Akımına Kapılan Işçi Yaralandı