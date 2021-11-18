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Elbistanspor’un yeni başkanı Sıtkı Çay oldu

Elbistanspor Kulübü’nün yeni başkanı Sıtkı Çay, kulübü ilelebet ileriye taşıma, büyütme ve ülke çapında tanıtmak gayretinde ve heyecanında olacaklarını söyledi.

Elbistanspor’un yeni başkanı Sıtkı Çay oldu
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Başkan Çay, altyapının önemine vurgu yaparak, “Kulübümüzü sağlam temeller üzerine oturtan bir altyapıya kavuşturduğumuzda başarı çıtasını da en yükseğe çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Elbistanspor’un yeni başkanı Sıtkı Çay oldu. Yönetimini oluşturan Başkan Çay, yaptığı değerlendirmede kulüple ilgili gelecek hedefleri doğrultusunda yol haritasını hazırladıklarını belirtti.

Başkan Çay, şöyle konuştu:

“Geçen hafta itibariyle çocukluğumdan bu yana gönül bağıyla bağlı olduğum Elbistanspor Kulübümüzün başkanlık görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Gençleri futbol sevgisiyle büyüyen Elbistan’ımızda öncelikle daima şehrimizin kıymetli gençlerine ve şehrimizin spor altyapısına destek olmak şuuruyla, kulübümüzü ilelebet ileriye taşımak, büyütmek ve ülke çapında tanıtmak gayretinde ve heyecanında olacağız. Tüm hemşerilerime bunun taahhüdünü şimdiden veriyorum. Önümüzdeki günlerde çizeceğimiz yol haritası ile kulübümüzün teknik yapısı, faaliyet planı ve gelecek hedeflerini belirleyerek yol haritamızı tüm hemşerilerimizle paylaşarak şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olacağız.

Şahsımı bu kutsal göreve layık gören kulüp yönetimimize, futbol severlerimize ve tüm hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunarım. Bugüne kadar yönetimde görev alan bütün ağabeylerime, kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

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Elbistansporun Yeni Başkanı Sıtkı Çay Oldu