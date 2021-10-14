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Elbistanspor’un fikstürü belli oldu

2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Elbistanspor’un fikstürü belli oldu
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Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele edecek Elbistanspor’un fikstürü belli oldu. Elbistanspor, yeni sezonun ilk haftasında Ürgüp deplasmanına gidecek.

TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen bölge ve grupların kura ve fikstür çekimi töreninde TFF Malatya Bölge Müdürü ve BAL Koordinatörü Fahrettin Eserdi, TASKK Genel Başkan Yardımcıları Cahit Erdem, Şener Aydın ve Remzi Ay ile MHK Üyesi Ahmet Erdoğan katıldı.

2021-2022 sezonunda BAL, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge Birinciliği Play Off müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de grup müsabakaları 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 27 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Bölge birinciliği müsabakaları ise 9-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Bölgesel Amatör Lig Statüsü, önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu'nun onayından sonra ilan edilecek.

1.hafta maç programı şu şekilde olacak; Ürgüpspor-Elbistanspor, Yahyalıspor-Kayseri Emar Grup FK, Abdulvahabi Gazispor- Talasgücü Belediyespor, Develispor-Suvermez Kapadokyaspor, Andırın Yeşildağspor- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi GSK.

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Elbistansporun Fikstürü Belli Oldu