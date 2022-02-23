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Elbistanspor’dan hakem hatalarına sert tepki

Elbistanspor Kulübü tarafından, hafta sonunda oynanan Abdulvahabi Gazispor maçında yaşanan hakem hatalarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Elbistanspor’dan hakem hatalarına sert tepki
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Maçın hakemi Mehmet İhsan Derme’nin, müsabakanın seyrine doğrudan etki eden yanlış kararlar verdiği vurgulanan açıklamada, “Bir nizami golümüzü iptal edilerek ve hak etmedikleri halde iki futbolcumuza kırmızı gösterilerek takımımızı oyundan düşürme adına her yol denenmiştir” denildi.

Elbistanspor’un 9 kişi tamamladığı maçla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Amacını veya kimlere hizmet ettiğini anlamadığımız bu arkadaşın art niyetli olduğu, tribünleri dolduran taraftarlarımız tarafından da fark edilmiştir. Futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve taraftarımızın umuduna göz diken ‘Türk futbolunun yüz karası’ olarak nitelendirdiğimiz Mehmet İhsan Derme başta olmak üzere, kendini bir grup veya zümreye aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmelidir. Yüzsüz insanların hakem camiası içerisinde barınmasını istemiyoruz.

Ancak bilinmelidir ki; karşılarında yönetimiyle, teknik direktörü, futbolcusu ve taraftarı ile tek yürek mücadele eden Elbistanspor camiası var. Herkesi büyük bir dikkatle bu gerçekleri anlamaya davet ediyoruz.”

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Elbistanspordan Hakem Hatalarına Sert Tepki