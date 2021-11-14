Elbistanspor’dan 4 gollü galibiyet

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grupta mücadele eden Elbistanspor, deplasmanda oynadığı maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Elbistanspor, ligin 3.haftasında deplasmanda Sivas temsilcisi Abdulvahabi Gazispor karşılaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sahasında oynanan karşılamayı Trabzon bölgesinden Burak Baş, Rize bölgesinden Cevdet Bartu Saraç ve Trabzon bölgesinden Erdoğan Çak hakem üçlüsü yönetti. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Eyüboğlu oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sahasında oynanan karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Elbistanspor maçtan 4-1 galip ayrıldı. Elbistanspor 6 puanla ligde 3. sıraya yükseldi. Ligde henüz puanı bulunmayan Abdulvahabigazispor ise 9. sırada yer alıyor.