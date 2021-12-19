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Elbistanspor’da kötü gidişat sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, evinde Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi.

Elbistanspor’da kötü gidişat sürüyor
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, evinde Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi.

Temsilcimiz Elbistanspor, BAL’ın 8.haftasında, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü’nü konuk etti. Elbistan sentetik çim sahada oynayan karşılaşmaya ev sahibi ekip Elbistanspor, Harun Bayram, Eren Yasin Handar, Emre Budak, Kadir Çağlın, Erkan Özgen, Kenan Abdullah Çiftcioğlu, Mehmet Doğan,  Ömer Erdoğan,  Halil İbrahim Kahraman,  Emircan Sönmez ve Yağızcan Şenocak ilk 11’i ile maça başladı. Konuk takım ise sahada Erman Sarı, Gökhan Açıkgöz, Murat Demirezen, Onur Kaya, Miraç Furkan Türközü, Tolga Yıldız, Çağatay Polatdemir, Mehmet Turan Karamahmut,  Emre Erol ve Halil Akhan’dan oluşan 11’le maça başladı.

Konuk ekip Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, maçın henüz 8.dakikasında bulduğu golle skoru 1-0 yaptı. 18.dakikada bir gol daha bulan konuk ekip, skoru 2-0’a getirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. İkinci 45 dakikanın sonlarına doğru Elbistanspor kalesini bir kez daha havalandıran Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Elbistanspor, üst üste aldığı mağlubiyetlerle ligde 6 puanda kalırken, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü ise puanını 19’a çıkardı.

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