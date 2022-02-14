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Elbistanspor, Yahyalı deplasmanından bir puanla döndü

Elbistanspor, Yahyalı deplasmanından bir puanla döndü
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grup’ta, 11.haftanın maçında Yahyalıspor’a konuk olan elbistanspor, sahadan 1 puanla ayrıldı.

BAL 3.Bölge 3.Grup’ta 11.hafta karşılaşmaları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, Kayseri ekibi Yahyalı İlçe Stadındaki karşılaşmayı Evren Aydoğan yönetti. Mücadelenin ilk yarısında her iki takımın da gol çabaları sonuçsuz kalınca başladığı gibi sona erdi. Maçın son dakikalarında temsilcimiz Elbistanspor, penaltı kazandı. Ancak penaltı vuruşunu gole çeviremeyerek 3 puan şansını da kaybeden Elbistanspor, 1 puana razı oldu.

Elbistanspor, aldığı bu beraberlikle puanını 9’a çıkardı.

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ElbistansporYahyalı Deplasmanından Bir Puanla Döndü