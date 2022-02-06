Elbistanspor, Ürgüpspor’la puanları paylaştı

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta yer alan temsilcimiz Elbistanspor, evinde ağırladığı Ürgüpspor ile berabere kaldı.

İkinci yarının ilk maçında evinde Ürgüpspor’u konuk eden temsilcimiz Elbistanspor, duraklama dakikalarında bulduğu golle maçtan 1 puanla ayrıldı.

Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Niğde Bölgesinden Kemal Savaş, Niğde Bölgesinden Necmi Akıncı, Kilis Bölgesinden İzzettin Gürocak hakem üçlüsü yönetirken maçın dördüncü hakemi ise Hatay Bölgesinden Hamza Pehlivan oldu.

Karşılaşmaya seyircisinin de desteği ile etkili başlayan Elbistanspor, rakibi karşısında baskılı bir oyun sergiledi. Maçın 21.dakikasında konuk Ürgüpspor, hızlı geliştirdiği atakta kaptanları Anıl Bircan’ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyun orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk yarının sonlarına doğru taraftar desteği ile ataklarını artıran Elbistanspor, girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 misafir ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında rakip kalede gol arayan Elbistanspor, girdiği pozisyonları cömertçe harcadı. Maçın duraklama dakikalarında Elbistanspor’da Mehmet Doğan attığı golle skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Evinde berabere kalan Elbistanspor, puanını 8 yaparken, konuk ekip Ürgüpspor ise 14 puana ulaştı.