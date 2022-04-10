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Elbistanspor, sezonu mağlubiyetle kapattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grupta sezonun son maçında Cumhuriyet Üniversitesi GSK ile karşı karşıya gelen Elbistanspor, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Elbistanspor, sezonu mağlubiyetle kapattı
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grupta sezonun son maçında Cumhuriyet Üniversitesi GSK ile karşı karşıya gelen Elbistanspor, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

BAL’da 2021-2022 sezonu sona erdi. Temsilcimiz Elbistanspor, 18.haftanın maçında Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi GSK’yi evinde ağırladı. Ligde iddiası kalmayan iki takım arasındaki mücadeleyi, Günay Doğukan Yılmaz yönetti. Alicem Turunç, Mehmet Eren Ulutaş ve Berat Buğra Çelik ise müsabakanın yardımcı hakemleri oldu.

Gol perdesini Elbistanspor’un açtığı karşılaşmanın 90 dakikası, konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Elbistanspor böylelikle sezonu mağlubiyetle tamamlamış oldu.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup’ta şampiyonluğu Talasgücü Belediyespor elde etti. Temsilcimiz Elbistanspor ise, 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da mağlubiyet aldı. 18 gol atan Elbistanspor, kalesinde de 27 gol gördü. Elbistanspor, grubu 17 puanla 7.sırada tamamladı.

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