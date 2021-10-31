Elbistanspor sezona 3 puanla başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 3.Grupta mücadele eden temsilcimiz Elbistanspor, Ürgüp deplasmanından 3 puanla döndü.

Ligin 1. haftasında Nevşehir temsilcisi Ürgüpspor’a konuk olan Elbistanspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Ürgüp ilçe stadında oynanan karşılaşmayı Kırşehir bölgesinden Osman Köksaldı yönetirken, yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Ayberk Yalçınkaya ile Kırşehir bölgesinden Sait Kaya yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. Elbistanspor dakikalar 81’i gösterdiğinde Halil İbrahim Kahraman’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Elbistanspor maçı 1-0 kazandı. Elbistanspor ligin ilk haftasında deplasmanda galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Lige deplasmanda aldığı 3 puanla başlayan Elbistanspor, 7 Kasım Pazar günü Yahyalıspor ile evinde karşılaşacak.