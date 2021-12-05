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Elbistanspor, sahasında mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grupta 6.haftanın maçında Suvermez Kapadokyaspor’u konuk eden Elbistanspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Elbistanspor, sahasında mağlup oldu
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grupta 6.haftanın maçında Suvermez Kapadokyaspor’u konuk eden Elbistanspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı, Eskişehir bölgesinden Adem Bozkurt yönetti. Elbistanspor, sahaya Kenan Kardemir, Erkan Özgen, Emre Budak, Kadir Çağlın, Mehmet Çimen, Burak Tatar, Mehmet Doğan, Ömer Erdoğan, Muhammet Kadir Arslan, Şahin Çiğli ve Yağızcan Şenocak ilk 11 ile başladı.

Konuk ekip Suvermez Kapadokyaspor, karşılaşmanın henüz 3.dakikasında kornerden gelen topu ağlarla buluşturarak 1-0 öne geçti. Karşılaşma, orta saha mücadelesinde geçerken dakikalar 30’u gösterdiğinde Elbistanspor kalesinde bir gol daha gördü. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen temsilcimiz Elbistanspor, skoru 2-1’e getirse de sahadan yenik ayrıldı. Elbistanspor, bu mağlubiyetle 6 puanda kaldı.

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