Elbistanspor Nevşehir'den eli boş döndü

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Elbistanspor, deplasmanda karşılaştığı Nevşehir temsilcisi Suvermez Kapadokyaspor’a 4-0 mağlup oldu.

Ligin 15. haftasında Nevşehir temsilcisi Suvermez Kapadokyaspor’a konuk olan Elbistanspor, müsabakadan 4-0 yenik ayrıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu Suvermezköyü Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Ali Artun Özdemir, Demirhan Emir ve Murathan Çomoğlu hakem üçlüsü yönetti. Maçın dördüncü hakemi ise Ankara bölgesinden Utku Doğan oldu.

Maça baskılı başlayan ev sahibi Suvermez Kapadokyaspor, 10.dakikada Yakup Zengin’in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ilk yarının son dakikasında Ahmet Turan’ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da tayin etti.

İkinci yarıda ev sahibi takım Suvermez Kapadokyaspor 61. dakikada Ahmet Turan’ın attığı golle farkı 3’e çıkardı. Maçın 89. dakikasında Suvermez Kapadokyaspor’da Oğuzcan attığı golle maçın skorunu belirledi. Temsilcimiz Elbistanspor sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Elbistanspor aldığı mağlubiyetle 13 puanda kalırken, ev sahibi Suvermez Kapadokyaspor puanını 26 yaptı.

Elbistanspor, ligin 16. haftasında evinde lig lideri Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor’u konuk edecek.