Elbistanspor, liderle puanları paylaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 16.hafta maçında lideri ağırlayan Elbistanspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grupta 16.hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Elbistanspor, grup lideri Talasgücü Belediyespor'u konuk etti. Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı, Yusuf Kaya, Süleyman Oral ve Alper Alp’ten oluşan hakem üçlüsü yönetti.

İlk düdüğün ardından rakibi karşısında üstünlük kurmaya çalışan Elbistanspor, karşılaşmanın 12.dakikasında kalesinde golü gördü. Konuk ekip Talasgücü Belediyespor, 12.dakikada duran top organizasyonu sonrasında bulduğu golle 1-0 öne geçti. Elbistanspor, 42.dakikada Yağızcan Şenocak ile skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da her iki takımın gol çabası sonuçsuz kalınca karşılama da 1-1 sona erdi.

Elbistanspor, bu beraberlikle puanını 14’e yükseltti. Konuk ekip Talasgücü Belediyespor da puanını 41 yaparak liderliğini korudu.