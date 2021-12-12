Elbistanspor lidere yenildi

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Elbistanspor, ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor’a mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında Kayseri’de lig lideri Talasgücü Belediyespor’a konuk olan Elbistanspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında ev sahibi Talasgücü Belediyespor Muhammet Özdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra beraberlik golü için baskısını artıran Elbistanspor, 24.dakikada Yağızcan Şenocak'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Talasgücü Belediyespor bu gole 29. dakikada Muhammed Sak ile 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 2-1 Talasgücü Belediyespor‘ün üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan mağlup ayrılan Elbistanspor 6 puanda kalırken, Talasgücü Belediyespor puanını 21 yaparak liderliğini sürdürdü.