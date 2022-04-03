Elbistanspor, Kayseri’den 3 puanla döndü

Elbistanspor, ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı ligde 2. sırada yer alan rakibi Elbistanspor, Kayseri Emar Grup FK’yı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Hacılar futbol sahasında oynanan karşılamayı, Orhan Güngör, Mehmet Can Onuk ve Onur Can Bozkurt yönetti.

Rakibi karşısında iyi mücadele eden Elbistanspor, ilk yarıda aradığı golü bulamadı ve maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da iyi bir mücadele sergileyen Elbistanspor, son haftaların golcü futbolcusu Yağız Şenocak'ın 71. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta bu dakikadan sonra gol sesi çıkmadı ve Elbistanspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Elbistanspor deplasmanda aldığı galibiyetle 17 puanla 8.sırada yer alırken yaparken, ev sahibi ekip Kayseri Emar Grup FK ise 38 puanla 2.sırada kaldı.

Elbistanspor, Kayseri deplasmanında aldığı galibiyetle Bölgesel Amatör Lig'de kalmayı garantiledi.