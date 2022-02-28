Elbistanspor, Kayseri’den 1 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL), 13.hafta karşılaşmaları oynandı. 3.Bölge 3.Grup’ta yer alan temsilcimiz Elbistanspor, Kayseri ekibi Develispor’un konuğu oldu. İlçe stadyumunda oynanan karşılaşmayı Deha Emre Kebapçı yönetti.

Karşılaşmada her iki takımın da gol çabaları sonuçsuz kaldı. Maçta gol sesi çıkmayınca taraflar birer puanın sahibi oldu.

Öte yandan, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Abdulvahabi Gazispor’la oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Elbistanspor’a 6 bin 200 lira para cezası ile 3 maç seyircisiz oynama cezası verilmesine hükmetti.