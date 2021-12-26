Elbistanspor ilk yarının son maçından 1 puan çıkardı

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Elbistanspor, ilk yarının son haftasında deplasmanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesispor ile karşılaştı.

Temsilcimiz Elbistanspor, ilk yarının son maçında deplasmanda karşılaştığı rakibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesispor ile golsüz berabere kaldı.

Sivas 4 Eylül Spor Vadisi 2 Nolu Suni Çim Sahada oynanan karşılaşmayı Erzurum bölgesinden Alperen Değermenci yönetirken, yardımcılıklarını Erzurum bölgesinden Abdullah Maden, Erzincan bölgesinden Hakan Kara yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Erzincan bölgesinden Nurhak İbil oldu. Ligin 9. haftasında oynanan karşılaşmanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Elbistanspor deplasmanda aldığı beraberlikle puanını 7 yaparken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesispor ise puanını 12 yaptı.