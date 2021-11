Elbistanspor evinde mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grupta mücadele eden Elbistanspor, ligin 2. haftasında evinde konuk ettiği Kayseri temsilcisi Yahyalıspor ile karşılaştı.

Bu sezon ilk kez seyircisinin karşısına çıkan Elbistanspor, Yahyalıspor’a maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup oldu.

Elbistan sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Günay Doğukan Yılmaz, Murat Oruç ve, Ömer Erdoğan hakem üçlüsü yönetti.

Elbistanspor, maça Kenan Karademir, Emircan Sönmez, Erkan Özgen, Kadir Çağlın, Umut Tunç, Kenan Abdullah Çifçioğlu, Mehmet Doğan, Ömer Erdoğan, Muhammed Kadir Arslan, Halil İbrahim Karaman, Şahin Çığlı on biri ile başlarken, Kahyalıspor ise Ömer Anıl Polat, Devlet Karataş, Ali Yılmaz, Gökhan Savranlar, Latif Aydemir, Hasan Yazgan, Can Ölçer, Resul Özgen, Osman Şentürk, Harun Yıldırım, Beytullah Özcan on biri ile sahaya çıktı.

Maçın başında rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlanan Elbistansporlu Şahin Çığlı’yı sırtında saha kenarına getiren Yahyalıspor oyuncusu Hasan Yazgan taraftarlardan alkış aldı.

İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Elbistanspor girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında taraftar desteğini de arkasına alan Elbistanspor, rakibi karşısında baskısını artırdı. Rakip kalede gol ararken maçın 87. dakikasında gelişen Yahyalıspor girdiği pozisyonu gole çevirerek skoru 1-0 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca konuk ekip Yahyalıspor maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Seyircisi önünde aldığı mağlubiyetle Elbistanspor 3 puanda kalırken, Yahyalıspor da puanını 3 yaptı.