Elbistanspor evinde mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Elbistanspor, ligin 12. haftasında sahasında konuk ettiği Abdulvahabi Gazispor’a mağlup oldu.

Maça taraftar desteği ile baskılı bir oyun ile başlayan Elbistanspor, ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği maçtan 4-2 mağlup ayrıldı.

Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet İhsan Derme, Perihan Gençoğlu ve Halil Karakuş hakem üçlüsü yönetti. Karşılamanın dördüncü hakemi ise Adem Bozkurt oldu.

Elbistanspor sahaya Kenan Karademir, Yunus Özbek, Umut Arıkan, Mustafa Özik, Emre Budak, Kadir Can Altun, Halil İbrahim Kahraman, Kamil Can Akparlak, Oğuz Budak, Yağızcan Şenocak, Mehmet Doğan on biri ile çıkarken, konuk ekip Abdulvahabigazispor ise Mehmet Alper Eşki, Buğrahan Dursun, Abdullah Samed Kanak, Okan Kırcalı, Gazi Hasgül, Alper Karagöz, Ahmet Ağbal, Hikmet Saygılı, Samed Bayiskit, Ferhat Yıldız, Mertcan Gökkut on biri ile maça başladı.

Maça taraftar desteği ile baskılı başlayan Elbistanspor, maçın 5. dakikasında köşe vuruşundan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında baskılı oyununu sürdüren Elbistanspor, girdiği pozisyonlarda golü bulamadı ve devre Elbistanspor’un 1-0 üstünlüğü sona erdi.

Maçın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele geçiren konuk ekip Abdulvahabi Gazispor, bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Maçın ikinci yarısında 10 kişi kalan Elbistanspor, takım kaptanı Mehmet Doğan’ın attığı golle skoru 2-2 yaptı. Konuk ekip Abdulvahabi Gazispor’un attığı 2 gole engel olamayan Elbistanspor, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Elbistanspor ligin 12. haftasında evinde aldığı mağlubiyetle 9 puanla 8. sırada kalırken, ligde son sırada yer alan Abdulvahabi Gazispor ise puanını 6 yaptı.