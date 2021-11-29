Elbistanspor, Andırın’dan puansız döndü

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta 5.haftanın maçında Andırın Yeşildağspor’la Elbistanspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Niğde bölgesinden Kemal Savaş yönetti. Maçın 20.dakikasında, Elbistansporlu oyuncu Emircan Sönmez, ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği için, ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sönmez de kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Elbistanspor kalecisi Kenan Karademir, penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Andırın Yeşildağspor, 38. dakikada bulduğu golle, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında beraberliği kovalayan Elbistanspor, aradığı golü penaltıdan bularak skoru 1-1’e getirdi. Andırın Yeşildağspor, ilerleyen dakikalarda bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi. Karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Elbistanspor, bu sonuçla ligde 6 puanda kalırken, Andırın Yeşildağspor ise ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.