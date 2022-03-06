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Elbistanspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Elbistanspor, seyircisiz oynanan maçta Andırın Yeşildağspor’u 3-0 mağlup etti.

Elbistanspor, 3 puanı 3 golle aldı
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Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Elbistanspor, seyircisiz oynanan maçta Andırın Yeşildağspor’u 3-0 mağlup etti.

Abdulvahabi Gazispor maçında çıkan saha olayları nedeni ile 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Elbistanspor, evinde ağırladığı Andırın Yeşildağspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sentetik çim sahada oynanan mücadeleyi Hasan Kılıçarslan, Murat Oruç ve Kerim Kaan Matyar hakem üçlüsü yönetirken maçın dördüncü hakemi ise Güney Güneylioğlu oldu.

Ligin 14. haftasında oynanan Kahramanmaraş derbisine Elbistanspor, Kenan Karademir, Yunus Özbek, Umut Arıkan, Kadir Çağlın, Doğuhan Erdoğan, Kadir Can Altun H. İbrahim Kahraman, Kamil Can Akparlak, Yağızcan Şenocak, Mehmet Doğan on biri ile başlarken, konuk ekip Andırın Yeşildağspor ise sahada Mustafa Yeşilyurt, D. Duran Ciğer, Şamil Bolat, Talha Sağdıç, Miraç Türksayar, Ziya Ayvalı, Resul Çiçek, Tayyip Ceylan, Enes Türker Kemal Ayatay ve Ozan Kürtül on biri ile yer aldı.

Maça etkili bir oyunla başlayan Elbistanspor, 15. dakikasda Yağızcan Şenocak’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra etkili oyununu sürdüren Elbistanspor, köşe vuruşunda Yağızcan Şenocak’ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının uzatma dakikalarında Yağızcan Şenocak hem kendinin hem de takımının 3. golünü atarak ilk yarının skorunu belirledi. İlk yarı Elbistanspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında kontrollü bir oyun sergileyen Elbistanspor, ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maçtan 3-0 galip ayrıldı. Elbistanspor, bu sezon evinde aldığı ilk galibiyetle puanını 13 yaparken, konuk ekip Andırın Yeşildağspor ise 8 puanda kaldı.

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