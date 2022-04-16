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Elbistanlılar Derneği’nden iftar programı

Elbistanlılar Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri iftar programında buluştu.

Elbistanlılar Derneği’nden iftar programı
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İl merkezinde faaliyet gösteren Elbistanlılar Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin iftar programı sonrasında konuşan Başkan Ali İhsan Kahraman, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Ramazan; sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki,  birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz.

Değerli dostlar, yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemiden dolayı bu tür organizasyonlar yapılamadı. Bu süreçte gördük ki, gerçekten insanlar sosyal bir canlı olduğu için bu tür birlikteliklere büyük ihtiyaç duymaktadır. Amacımız burada yemek yemek değil, dostlarımızla, hemşerilerimizle bir araya gelerek hasbıhal etmek, hal hatır sormak, ilişkilerimizi geliştirmek, dertlerimizi dinlemek ve yardımlaşmaktır.

Uzun bir süreden bu yana Kahramanmaraş il merkezinde Elbistanlılar Derneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun için sık sık bir araya gelmeliyiz, görüşmeliyiz. Maraş Elbistan’a yakında olsa da, buradaki hemşerilerimizin de kendine göre sorunları oluyor. İnşallah bu birlikteliğimiz bundan sonraki birlikteliğimize vesile olur. Çünkü Elbistan kültürü tarihi derinliklere dayanır, Elbistanlı olmak bence bir ayrıcalıktır. Ramazan ayı münasebetiyle tuttuğunuz oruçların Allah katında kabul edilerek hayırlara vesile olmasını, aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte Ramazan Bayramına sağlık, mutluluk ve esenlikler içerisinde kavuşmanızı Cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı Elbistanlılar Derneği Yönetimi olarak mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

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Elbistanlılar Derneğinden Iftar Programı