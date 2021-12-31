Elbistanlılar 2022’den ne bekliyor?

Elbistan’da vatandaşlar, 2022 yılından beklentilerini anlattı. Tüm dünyayı yaklaşık 2 senedir etkisi altına alan Covid-19 salgınına ek olarak ekonomik krizin de bellerini büktüğünü belirten vatandaşlardan yeni yıla umutla bakanlar kadar umutsuzluk taşıyanlar da var.

2021 yılının, birçok açıdan olumsuzluklarla dolu geçtiğini belirten vatandaşlar, Elbistan’la birlikte tüm ülke için yeni yılın hayır getirmesi temennisinde bulunuyorlar.

2021 yılı için en büyük sorunun, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar olduğunu dile getiren bir vatandaş, ‘Yeni yıldan tek temennim, 2021’i unutturması’ diyerek, “Çok kötü bir yılı tamamladık. İlçemizde kronikleşen hava kirliliğine maalesef çözüm bulunamadı. Hala üstümüze kül yağıyor. İlçemizde işsizlik almış başını gitmiş. Gençler, ekmek parası için gurbet gurbet geziyor. İnşallah, yeni yıl bunların konuşulmadığı ve unutulduğu bir yıl olur” şeklinde konuştu.

İlçede çiftçilik yaptığını belirten bir vatandaş ise, “Çiftçinin hali harap. 2021’de kuraklık vurdu. Ektiğimizden bir şey anlamadık. Bunun üstüne mazottu, gübreydi hepsi aldı başını gitti. Belimizi doğrultamadık. İnşallah bolluk ve bereket içinde bir yıl geçiririz. Yoksa halimiz harap” dedi.

Şuan ki ekonomik durumda mutlu olmadığını ifade eden bir başka vatandaş ise, “Düzeleceğine olan inancım çok az. İnşallah diyoruz ama böyle giderse 2021’i de mumla arayacağız. Karamsarım ben. İşimi, ekmeğimi kaybetmezsem ne mutlu bana” diye konuştu.

2022’nin Elbistan’da yeni iş sahalarının açıldığı bir yıl olmasını dileyen bir işçi de, “Yıllardır gurbette çalışıyorum. Memlekette iş yok. Üstüne üstlük ekonominin hali de ortada. Ekmek aslanın midesinde. Yeni yılda çoluğumun çocuğumun rızkını memleketimde kazanmak istiyorum. Organize sanayi bölgeleri bir an önce faaliyete geçsin. İnsanların karnı doysun. Başka bir beklentim yok” dedi.

Temiz bir hava solumak istediğini dile getiren bir esnaf ise, “Yıllardır kara bulutların altında yaşamaya çalışıyoruz. Artık biz de zehir yerine oksijen soluyalım. İnsanlar kanserden ölüyor. Canımızı düşünmekten diğer sorunlar aklımıza bile gelmiyor” ifadelerini kullandı.

En önemli sorunun ekonomik kriz ve halkın geçim sıkıntısı olduğunu anlatan başka bir vatandaş ise, “Bir şeylerin değişmesi lazım. İnsanlar borçlarını ödeyemez duruma gelmiş. Markete girmek bir yana önünden geçmeye bile korkuyor. Şu salgın da biter ve ekonomimiz düzelirse çok mutlu olacağız” diye konuştu.

İşlerin eskisi gibi olmadığını vurgulayan bir esnaf da, “Siftah ettiğimize sevinir hale geldik. Krediyle, borçla çarkı çevirmeye çalışıyoruz. Umutluyuz ama öyle çok da değil. 2021’i aratmaz inşallah” değerlendirmesini yaptı.

Salgın nedeniyle yakınlarını kaybettiğini dile getiren başka bir vatandaş ise, “Her işin başı sağlık. Küçücük bir virüs bizleri evlerimize hapsetti. Dışarı bile çıkamadık. Sevdiklerimizi toprağa verdik. İnşallah yeni yılda bu virüs belasından kurtuluruz” ifadelerini kullandı.

Yaşlı bir vatandaş da, eskileri özlediğini ifade ederek, “Bizden geçti ama Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. İnşallah bu halkın yüzü hep güler” dedi.

2022’nin, Elbistan için verilen sözlerin yerine getirildiği bir yıl olmasını isteyen bir genç ise, “Çocukluğumdan beri ilçe için sözler veriliyor. Barajlar, yollar deniliyor. Ortada bir şey yok. Yollarımız yapılsın, barajlardan su gelsin yeter. Sözlerin havada kalacağı bir yıla daha tahammülümüz kalmadı” diye konuştu.