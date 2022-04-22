Elbistanlı teğmen Kuzey Irak'ta şehit düştü

Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Elbistanlı Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu.

Kuzey Irak'taki terör yuvalarını kurutmak için Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'ndan Elbistan'a acı haber geldi. Aslen Elbistan'a bağlı Doğan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin ailesinin uzun süre önce Denizli'ye taşındığı bildirildi.

Şehidin ailesinin Denizli'nin Merkezefendi İlçesine bağlı Kayaköy Mahallesindeki TOKİ Evlerinde ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Kerek'in, ailenin tek erkek evladı olduğu bildirildi.

Şehidin acı haberinin baba Salim Kerek'e, görevliler tarafından verildiği belirtildi.

Şehidin naaşının Elbistan'da mı yoksa Denizli'de mi defnedileceği henüz netlik kazanmadı.