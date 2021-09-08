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Elbistanlı sporcu dünya şampiyonu oldu

Adana'da düzenlenen Jeet Kune Do 1. Dünya Kulüpler Şampiyonasına katılan Elbistan Savunma Sporları Kulübü sporcusu Gökhan Çam, büyükler kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Elbistanlı sporcu dünya şampiyonu oldu
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Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği, "Jeet Kune Do 1. Dünya Kulüpler Şampiyonası", 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 109'u Türkiye, 64'ü yabancı olmak üzere toplam 173 sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan Elbistan Savunma Sporları Kulübü sporcusu Gökhan Çam, büyükler kategorisinde mücadele etti. 81 kiloda ringe çıkan Çam, tüm rakiplerini tek tek yenmeyi bildi. Finalde ise Kazakistanlı rakibi ile kıyasıya mücadele eden başarılı sporcu Gökhan Çam, dünya şampiyonu oldu.

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Elbistanlı Sporcu Dünya şampiyonu Oldu