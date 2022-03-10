Elbistanlı sanatçı, bağlamaya yeni bir çalım tekniği kazandırdı

45 yaşındaki Elbistanlı sanatçı Muharrem Aslan, 2001 yılından beri Avustralya’nın Sydney şehrinde yaşıyor. Müzik yolculuğuna doğduğu topraklarda, küçük yaşlarda başlayan Aslan, bağlamada Fourtemolo olarak adlandırdığı bu çalım tekniğini bulup bugünlere kadar geldi.

Bu güne kadar 13 albüm çıkaran Elbistanlı sanatçı Muharrem Aslan, Fourtemolo tekniğini ilk olarak 2021’de yaptığı “Bırakılan Mektup” albümünde “Yağmurkuşu”, “Gönüllü Sürgün”, “Kerbela Uzak Değil” ve “Alpler’den Munzur’a” eserlerinde kullandı.

Fourtemolo tekniğini anlatan özgün müzik sanatçısı Muharrem Aslan, “Önceden beri yürüttüğüm çalışmaların sonucu olarak, 2020 yılında bağlama üzerinde bulup adlandırdığım Fourtemolo, sağ eli içeren tezenesiz bir çalım tekniğidir. Yöntemi de kısaca şöyledir: başparmak, ikinci ve üçüncü tel gruplarına dokunarak çalım yaparken, aynı anda serçe, yüzük, orta ve işaret parmakları birinci tel grubunda pürüzsüzce tarama yaparlar. Tekniğin kullanımında iki melodi aynı anda icra edildiği için, eserin notası aynı portede iki farklı melodi olarak gösterilir ki bu da bağlamada yeni bir nota sistemi kullanımı anlamına geliyor. Nota yazımında parmak simgeleri ‘p’ (başparmak), ‘i’ (işaret parmak), ‘m’ (orta parmak), ‘a’ (yüzük parmak), ‘s’ (serçe parmak) şeklinde gösterilir” açıklamasında bulundu.

Sanatçı, ‘Fourtemolo’ adlı albümündeki tüm yapıtları bağlamada yalnızca bu teknik ile çaldı.