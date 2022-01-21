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Elbistanlı öğretmen ‘Ben Bilirim’e damga vurdu

Elbistanlı sınıf öğretmeni Hasan Tank, yarışmacısı olduğu TV 360 adlı televizyon kanalında yayınlanan ‘Ben Bilirim’ adlı yarışmaya damga vurdu.

Elbistanlı öğretmen ‘Ben Bilirim’e damga vurdu
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Başarılı öğretmenin, geçtiğimiz yıl da başka bir kanaldaki ‘Kelime Oyunu’ isimli yarışmada kırılması zor bir rekora imza attığı öğrenildi.

TV 360 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı ‘Ben Bilirim’,  hafta içi her akşam, Alper Ateş’in eğlenceli sunumu ile yayınlanıyor. Programda 4 katılımcının hem hızlı düşünme hem de doğru cevaba ulaşma rekabetine ekran karşısındaki seyirciler de eşlik ediyor. 90 binin üzerinde adayın başvurduğu programda, 7 ülke ve Türkiye’nin 75 ilinden 2 bine yakın yarışmacı “Ben Bilirim” rekabetine ve heyecanına ortak oldu.

Yarışmanın 19 Ocak Çarşamba günkü bölümündeki yarışmacılardan biri Elbistanlı sınıf öğretmeni Hasan Tank oldu.

2 sene önce başvuru yaptığı yarışmaya katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tank, “Her akşam izliyorum bana göre televizyon tarihinde en önemli en güzide aile ile izlenebilecek yarışmalardan birisi. Sabırsızlıkla soruları yanıltmayı bekliyorum. Elbistanlıyım. 2 sene yarışmaya katılmayı bekledim. Burada olmayı çok arzu ettim. Ankara’da görev yapıyorum” dedi.

Antrenmanda da çok seri cevaplar veren Tank, açılış sorusunu da yanıtladıktan sonra diğer yarışmacıların bilemediği soruları da cevaplayarak puan farkını açtı. Yarışmanın birinci bölümünde 1230 puana ulaşan Tank, en yakın rakibine 800 puan fark atarak finale kaldı. Final bölümüne de 6 soruluk farkla önde başlayan Tank, 2 bin 240 puanla yarışmanın birincisi olarak birinciliğe adını yazdırdı.

Yarışma sonrasında değerlendirme yapan Elbistanlı öğretmen Hasan Tank, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Tank, “Bu yarışmanın sonucu bir başarı ise başarının anahtarı okumaktan geçer. Kitap okuyalım sanal oyunlarla bilgisayar başında geçirmeyelim. Okudunuz her kitap size yol gösterecektir” şeklinde konuştu.

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Elbistanlı öğretmen Ben Bilirime Damga Vurdu