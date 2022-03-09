Elbistanlı öğrenciler Romanya ve Danimarka yolcusu

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri Erasmus+ projesi kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları üzerine Romanya ve Danimarka’da staj görecek.

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 öğretmen ve 11 öğrenci, Erasmus + projesi çerçevesinde Romanya ve Danimarka’da staj yapacak. Öğrenciler, yenilenebilir enerji alanındaki toplam 26 günlük stajlarının ilk ziyaretini 13 Mart’ta Romanya’ya gerçekleştirecek. İlk ziyarete 1 öğretmen ve 6 öğrenci katılacak. Nisan ayındaki ziyaret programı ise Danimarka olacak. 3 Nisan’da başlayacak bu programa da 1 öğretmen ve 5 öğrenci katılacak.

Erasmus + projesi kapsamında Romanya ve Danimarka’ya gidecek öğretmen ve öğrenciler, okul müdürü Şıh Hamit Yüksel’le birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaretlerde, proje konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, projeye katılan öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Erasmus + projesinin, katılımcı öğrenciler açısından mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kaymakam Demir, “Öğrencilerimiz, farklı kültür ve insanları tanıma, yurtdışı yaşam deneyimi kazanma ve eğitim gördükleri dallarda kendilerini geliştirme adına önemli bir kazanım elde edecek. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt da, öğrencilere Danimarka ve Romanya ziyaretlerinde başarılar diledi.