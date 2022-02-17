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Elbistanlı milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda ringe çıkan Elbistanlı milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu.

Elbistanlı milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu
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Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası, İstanbul’da başladı. Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye, ülke anlamında da en fazla katılımın olduğu şampiyonada bütün kategorilerde tam takım olarak yer aldı. Müsabakalara, Türkiye’den 140 sporcu katıldı. Bu sporculardan biri de Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı Furkan Saykın oldu. Ailesi ile birlikte Antalya’da yaşayan ve Türkiye şampiyonluğu da bulunan Saykın, 58 kiloda ringe çıktı. Milli takımın başarılı sporcusu Furkan Saykın, rakiplerine ringi adeta dar ederek finale kadar yükseldi. Avrupa şampiyonluğu için mücadele eden Saykın, final maçında Ukraynalı rakibine yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Saykın, en büyük hedefinin uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk elde edip şanlı bayrağımızı göndere çekmek olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıllarda ülkeme ve memleketime altı madalyalar getirmek için daha çok çalışacağım” dedi.

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