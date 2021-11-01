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Elbistanlı karikatürist hayatını kaybetti

Türkiye’deki çeşitli dergi ve gazetelerde karikatürler çizen Elbistanlı karikatürist Mehmet Cemal Arığ, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Elbistanlı karikatürist hayatını kaybetti
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İlk karikatürü 1974 yılında yayınlanan Elbistanlı karikatürist Mehmet Cemal Arığ, 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesinden Yüksek Mimar olarak mezun oldu.  Türkiye’deki çeşitli dergi ve gazetelerde karikatürler çizen Arığ, yurtiçinde kişisel ve karma olmak üzere çok sayıda karikatür sergisi açtı. Yurtiçi ve yurtdışında karikatür ve mimarlık alanlarındaki yarışmalarda ödüller kazanan Mehmet Cemal Arığ, yazısız karikatür tarzında çalışmakta, genellikle toplumsal, mimari konuları ele almakta ve bunları kendine ait olan, özgün üslubuyla ifade etmesiyle tanınıyordu.

Cumhuriyet dönemi Türk Karikatür Sanatında, 1980’li yıllar kuşağı karikatür sanatçıları arasındaki önemli isimlerden birisi olan 1984’de ‘KarikaMimari’, 1985’de ‘Çiz Git Sin’ ve 1987’de ‘Taş Taş Üstüne’ adlı karikatür albümlerini yayınlanan Mehmet Cemal Arığ, 29 Ekim 2021 tarihinde vefat etti.

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Elbistanlı Karikatürist Hayatını Kaybetti