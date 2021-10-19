Elbistanlı işletmeci silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki Elbistanlı işletmeci hayatını kaybetti.

Alınan bilgi ve iddialara göre, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yaşanan olayda bir grubun silahlı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki Elbistanlı Mehmet Yüksel vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayda M.G. adlı şahıs yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alanya'da işletmecilik yaptığı öğrenilen Yüksel'in, Elbistan'a bağlı Elmalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Yüksel'in cenazesinin Gariplik Mezarlığında defnedileceği belirtildi.