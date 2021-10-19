Elbistanlı işletmeci silahlı kavgada hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 35 yaşındaki Elbistanlı işletmeci hayatını kaybetti.

Alınan bilgi ve iddialara göre, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 35 yaşındaki Elbistanlı Mehmet Yüksel vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.ile M.G. adlı şahıs yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alanya'da işletmecilik yaptığı öğrenilen Yüksel'in, Elbistan'a bağlı Elmalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Yüksel'in cenazesinin Elmalı Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.