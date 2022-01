Elbistanlı hayırsever kadın, annesinin anısına kütüphane yaptırdı

Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı Gülkız Işık adlı hayırsever, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç’ın girişimleri sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası kapsamında annesi Elif Kurt anısına Ekinözü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bir kütüphane yaptırdı.

Hayırsever Işık’ın oğlu Mahsun Işık da aynı okuldaki kız öğrenci yurdunun zeminine halı aldı. Okul idaresi de bu örnek davranışa karşı mescide Gülkız Hanım Mescidi ismini verdi. Işık, ilçedeki ziyaret programında İlkadım Anaokulu ve Ekinözü İlkokulu Anasınıfında öğrenim gören okul öncesi öğrencilerine atkı, bere, eldiven ve değişik oyuncaklar dağıttı. Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç'ta misafirleri Gülkız Hanım ve Mahsun Bey’e filoğrafi tablo hediye etti.

Hayırsever gurbetçi Gülkız Işık ve oğlu Mahsun Işık’a teşekkür için Anadolu İmam Hatip Lisesi Elif Kurt Kütüphanesinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç’ın yanı sıra İlçe Müftüsü Hasan Akman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Demirci, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sadettin Alkaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, “Bir imtihan olan dünya hayatında Rabbim güzel kullarını değişik güzelliklere vesile eder, bu güzel insanlar eliyle hayatı güzelleştirir. Yeme içme gibi hayra ve güzelliğe vesile olmak ta nasip işidir her kula nasip olmaz. Gülkız Hanım ve Mahsun Bey ne güzel insanlar ki hem hayra, hem bir insan İçin en değerli varlık olan anne adına sadaka i cariyede bulunmaya vesile oldular. Bu güzel hayra imam hatip lisesi gibi güzel bir eğitim kurumunda imza attılar. Bu mescitte kılınan her namazdan, yapılan her secdeden, okunan her Yasin’den, Kur’an-ı Kerimden Elif Teyzemize ve kendilerine hayır yazılacak. Her bir öğrencim adına, Ekinözü halkımız adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever gurbetçi Gülkız Işık da, duygulu anlar yaşayarak, “Annem namaza, Kur’an-ı Kerim’e aşıktı. Her fırsatta etrafına iyilik etmek için uğraşırdı. Ne mutlu bana ki annemi böyle bir güzellikle anabildim, çok şükür Allah’ıma ki karşılığını bana çok hızlı verdi. Oğlum da benim için bir mescit döşetmiş. Tarifi imkansız duygular yaşıyorum. Bize bu teklifi yapan, bu fırsatı veren kardeşim Hüseyin Turaç Müdürüme, beni Hüseyin Müdürüm ile tanıştıran Yolumuz Sevgi Yolu Platformu kurucusu hemşerim Sevgi Gürünlü Hanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.