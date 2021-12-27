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Elbistanlı güreşçi bölge birincisi oldu

Malatya’da düzenlenen spor liseleri güreş turnuvasında 75 kiloda mindere çıkan Elbistanlı güreşçi Hasan Sungur, bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elbistanlı güreşçi bölge birincisi oldu
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Marabalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Geçit, Sungur’un bu başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Köylümüzün her zaman yanında olacağız” dedi.

Malatya Yeşilyurt Spor Lisesi 11.sınıf öğrencisi Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan Sungur, spor liseleri arasında düzenlenen güreş turnuvasında mindere çıktı. 8 yaşından beri güreşen 16 yaşındaki Sungur, 75 kiloda mücadele etti. Rakiplerine minderi dar eden genç güreşçi, turnuva sonunda bölge birincisi olarak iller arası turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Sungur’un bu başarısı, baba ocağı Çatova Mahallesi’nde de sevinç kaynağı oldu. Marabalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Geçit, genç güreşçi ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Sungur’un ileride daha büyük başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu belirten Geçit, “Köyümüzde doğup büyüyen ve Malatya’da eğitimine devam eden Hasan Sungur kardeşimiz, göğsümüzü kabartan bir başarıya imza attı. Bölge birinciliğinin ardından önümüzdeki günlerde de yeniden mindere çıkacak. Biz de kendisinin en büyük destekçisi olacağız. 8 yıldır emek verdiği güreşte, başarılı olması için dernek olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

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Elbistanlı Güreşçi Bölge Birincisi Oldu