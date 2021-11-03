Elbistanlı gencin anlattıkları programa damga vurdu

Ailesindeki durumu anlatan Osman, "Annem ve babam evli çifte kaçıp, bizi bıraktı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Genç adam, annesi Aynur'un bir oyun üzerinden tanıştığı Ramazan isimli adama kaçtığını söyledi. Annesinin kaçmasından kısa bir süre daha ilginç bir olay yaşadığından bahseden Ali Osman, "Babam Harun, annemin kaçtığı Ramazan'ın nikahlı karısı Nurcan'a kaçtı" ifadelerini kullandı. Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdü. Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ali Osman'ın babası Harun ile annesi Aynur'un resmi nikahlı olmadığı, ancak kaçmadan evvel aynı evde yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Harun'un, Eskişehir'de beraber yaşadığı Nurcan'a yalnızca dini nikah kıydığı öğrenildi.

Aynı zamanda Nurcan'ın çocuklarına Harun'un baktığı ancak kendi engelli çocuğu Mehmet'i Nurcan istemediği için cebine 50 TL koyup sokağa gönderdiği söylendi. Sokakta kalan Mehmet Karakoç adlı engelli kardeşinin ise, o dönem Elbistan Kaymakamlığı’nca otele yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Ailesi tarafından istenmediği gerekçesi ile kalacak yer bulamadığını belirten bir videosu sosyal medyada yayımlanan engelli gencin, 17 Nisan 2020’den bakım evine yerleştirilmesi arasında geçen süredeki barınma ve diğer ihtiyaçları Elbistan Kaymakamlığı’nca karşılanmıştı.

Babasının evden giderken bütün eşyaları sattığını söyleyen Ali Osman, üzerine 150 bin TL borç kaldığını, zor durumda olduğu için de nişanlısının baba evinde kalmaya başladığını söyledi.

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla yayına bağlanan anne Aynur, Ramazan'a kaçtığını doğrularken Harun'un Eskişehir'de yalnız kaldığını belirtti.