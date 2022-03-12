Elbistanlı genç, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Alınan bilgi ve iddialara göre, Y.K. idaresindeki 48 AGN 392 plakalı kamyonet, Armutalan Mahallesi Yeni Datça Yolu 507 Sokak Kavşağı'nda Hüseyin Arslaner'in (25) kullandığı 35 AKT 784 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücü Arslaner ile arkasında bulunan bir kişi savrularak yola düştü.112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslaner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyoneti ile birlikte olay yerinden kaçan Y.K., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan Y.K.'ya yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi.

25 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Arslaner’in, Elbistan’a bağlı Küçükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalışan Arslaner’in cenazesi, baba ocağı Küçükyapalak’a getirilerek gözyaşları içerisinde defnedildi. Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.