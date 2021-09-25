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Elbistanlı genç futbolcu milli takıma seçildi

Elbistanspor’un altyapısında oynadıktan sonra Sivasspor’un kadrosuna kattığı 14 yaşındaki başarılı futbolcu Efe Halil Şimşek, 15 yaş altı Milli Takım’a seçildi.

Elbistanlı genç futbolcu milli takıma seçildi
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Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesi’nde doğan Efe Halil Şimşek, 2013-2017 yılları arasında Galatasaray Spor Okulu’nda eğitim gördü. 2017-2019 yılları arasında ise Elbistanspor’un altyapısında oynayan Şimşek, performansı ile Sivasspor’un dikkati çekti. Ağustos ayında Sivasspor’un U15 takımında forma giymeye başlayan Efe Halil Şimşek, Eylül ayında yapılan seçmelerde de 15 yaş altı Milli Takım’a seçildi.

Stoper mevkiinde oynayan başarılı sporcu Efe Halil Şimşek, hedefinin A Milli Takım’da oynamak olduğunu belirterek, bunun için de elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

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Elbistanlı Genç Futbolcu Milli Takıma Seçildi