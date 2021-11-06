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Elbistanlı genç futbolcu Malatyaspor’a transfer oldu

Malatya Spor Lisesi’nde eğitimini devam eden Elbistanlı genç futbolcu, Malatyaspor’a transfer oldu.

Elbistanlı genç futbolcu Malatyaspor’a transfer oldu
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Elbistanspor’da lisanslı olarak futbol oynayan Elbistanlı genç sporcu Kenan Yusuf Kibar, Malatyaspor’a transfer oldu. 15 yaşındaki Kenan Yusuf, kendisini Malayasporlu yapan imzayı attı. Malatyaspor gibi köklü ve büyük bir kulübe transfer olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren 15 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu Kenan Yusuf Kibar, “Eğitimime Malatya Spor Lisesi’nde devam ediyorum. Elbistanspor’da oynamıştım. Sol bek mevkiinde oynuyorum. Malatya’daki seçmeler sonucunda takıma kabul edildim. 18 yaş altı takıma transfer olmamı sağlayan imzayı attım. Artık Malatyaspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım. Bugünlere gelmemde bana her zaman destek olan hocalarıma ve aileme teşekkür ediyorum” dedi.

Kibar, “İnşallah kendimi en iyi şekilde geliştirip daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Hedefim ay yıldızlı formayı giyerek milli takımda top koşturmak” şeklinde konuştu.

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Elbistanlı Genç Futbolcu Malatyaspora Transfer Oldu