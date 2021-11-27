Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Trafik cezaları, vergi ve harçlara cep yakacak zam  
Trafik cezaları, vergi ve harçlara...
Gökyüzündeki kirlilik battaniyesini yağmur ve rüzgar kaldırdı
Gökyüzündeki kirlilik battaniyesini yağmur ve...
Elbistanlı akademisyenden NFT koleksiyonu
Elbistanlı akademisyenden NFT koleksiyonu
Stoktaki un bitene kadar halk ekmeğe zam yapılmayacak
Stoktaki un bitene kadar halk...
Başkan Gürbüz: “Sanayi esnafımızdan aldığımızı tekrar esnafımıza verdik”
Başkan Gürbüz: “Sanayi esnafımızdan aldığımızı...
banner191
banner162

Elbistanlı akademisyenden NFT koleksiyonu

Elbistanlı akademisyen ve ressam, Prof. Dr. Abbas Ketizmen’in dijital eserleri NFT’ye dönüştürülerek OpenSea’de sergi ve satışa sunuldu.

Elbistanlı akademisyenden NFT koleksiyonu
banner167

Eserleri 4 farklı dilde yayımlanan kitaplarla beraber, 64 farklı ülke temsilciliklerine armağan edilen ve tabloları bir çok ülkenin müzelerinde, özel koleksiyonlarında ve arşivlerde yer alan Elbistanlı ressam, Prof. Dr. Abbas Ketizmen’in bu defa 21 adet dijital resimlerden oluşan “Mysterious Times” albümü, NFT platformu OpenSea’de sergilenmeye başlandı.

Eserler arasında, dünyaca ünlü ressamların eserlerinden oluşan ve 2018 yılında yayımlanan "Reading Chinghiz Aitmatov" Prestij Sanat Albümünde 3 eseriyle yer alan ve içlerinden tek dijital eser olan Abbas Ketizmen’e ait “Beyaz Gemi” betimlemesinin iki versiyonuda bulunmaktadır.

NFT, İngilizce açılımıyla “Non-Fungible Tokens”, Türkçesiyle değiştirilemeyen ve takas edilemeyen token olarak biliniyor. Sanal dünyada bir sanat eserinin dijital sertifikası olarak işlev gören bu teknoloji, blokzinciri ile kodlanıyor, kişiye özel dijital cüzdanlarda saklanabiliyor. NFT’ler Bitcoin, Ethereum gibi dijital paraların aksine takas edilemiyor, sadece NFT platformlarında işlem görebiliyor. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistanlı Akademisyenden NFT Koleksiyonu