Elbistanlı akademisyenden NFT koleksiyonu

Eserleri 4 farklı dilde yayımlanan kitaplarla beraber, 64 farklı ülke temsilciliklerine armağan edilen ve tabloları bir çok ülkenin müzelerinde, özel koleksiyonlarında ve arşivlerde yer alan Elbistanlı ressam, Prof. Dr. Abbas Ketizmen’in bu defa 21 adet dijital resimlerden oluşan “Mysterious Times” albümü, NFT platformu OpenSea’de sergilenmeye başlandı.

Eserler arasında, dünyaca ünlü ressamların eserlerinden oluşan ve 2018 yılında yayımlanan "Reading Chinghiz Aitmatov" Prestij Sanat Albümünde 3 eseriyle yer alan ve içlerinden tek dijital eser olan Abbas Ketizmen’e ait “Beyaz Gemi” betimlemesinin iki versiyonuda bulunmaktadır.

NFT, İngilizce açılımıyla “Non-Fungible Tokens”, Türkçesiyle değiştirilemeyen ve takas edilemeyen token olarak biliniyor. Sanal dünyada bir sanat eserinin dijital sertifikası olarak işlev gören bu teknoloji, blokzinciri ile kodlanıyor, kişiye özel dijital cüzdanlarda saklanabiliyor. NFT’ler Bitcoin, Ethereum gibi dijital paraların aksine takas edilemiyor, sadece NFT platformlarında işlem görebiliyor.