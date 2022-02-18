Elbistan’la birlikte OSB, GES yatırımları için yeni güç merkezi geliyor

Başkan Tıraş, ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi’nde TEİAŞ tarafından projelendirilen trafo merkezi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Elbistan ve çevresine, Doğan Mahallesi’nde bulunan Doğanköy Trafo Merkezi’nden enerji dağıtıldığını hatırlatan Başkan Tıraş, Akbayır’a kurulacak ikinci bir trafo merkezi ile arıza, doğal afet veya diğer durumlarda şehrin uzun süre elektriksiz kalmasının da önüne geçileceğini dile getirdi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, kentin dağıtım yükünü üstlenecek 154 kV Akbayır Trafo Merkezi’yle ilgili kamulaştırma işlemlerinin sürdüğünü ve ihalesinin de bu yıl sonuna yetiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Başkan Tıraş, “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) yapacağı bu yatırımla ilgili, “2 bin 500 km² gibi geniş bir alana yayılan şehrimizin her bir noktasına hizmet götürme hedefimiz doğrultusunda devletimizin yatırımları devam ediyor. Şehrimizin elektriğinin olası bir arıza ya da doğal afet gibi durumlarda kesilmemesi için de bu yeni trafo merkezine ihtiyaç vardı. Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ın büyük destek ve katkıları ile yaşamımızın vazgeçilmezi olan elektrikle ilgili karşılaşabileceğimiz sıkıntıların önüne geçmek ve ilçemize yedek bir trafo merkezi kazandırmış olacağız” dedi.

Yeni trafo merkezinin Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) de enerji ihtiyacını karşılamaya dönük bir yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Tıraş, bu konuda da şöyle konuştu:

“Kentimizin ekonomide lokomotifi olan organize sanayi bölgemiz, her geçen gün büyüyor. Mevcut işletmelere ek olarak ilçe dışından birçok yatırımcı firmaya arsa tahsisleri yapıldı ve ikinci etapla da yenilerini de kazandırma gayretindeyiz. Burada kurulacak tesisiler için en önemli ihtiyaç da kesintisiz ve yeterli elektrik olacak. OSB’nin hemen yanı başına kurulacak trafo merkezi, OSB’mizin de güç ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak.”

Güneş enerjisi yönünden Türkiye ortalamasının da üzerinde bir potansiyele sahip olan Elbistan’a bu yöndeki yatırımlar için kapı aralanacağını vurgulayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Elbistan’ımızın toprağı gibi güneşi de bereketli. İlçemizin birçok bölgesine çalışan elektrik üreten güneş santralleri mevcut. Bu santraller, hem ülkemize hem de ilçemize katma değer sağlıyor. Birçok firma da yeni santraller kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Tabii bu yatırımların olmazsa olmazı kapasite tahsisi. Doğanköy Trafo Merkezi’nin kapasitesi, daha önceki yatırımlara ayrılmıştı. İnşallah, Akbayır’daki trafo merkezimiz de yeni yatırımların önünü açacak. Buraya verilecek ek kapasite ile güneş enerjisi santralleri yapılmaya devam edecek.

Bir şehri ayağa kaldıranlar, o şehrin evlatlarıdır. Güzel Elbistan’ımızı da ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katan; şehrine aşkla gönülden bağlı olan Bakanımız ve Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a, şehrimize kazandırdığı hizmetler için tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.