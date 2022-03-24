Elbistan’ın ilk tekstil fabrikası 300 personelle işe başlıyor

Firmanın genel koordinatörü Ozan İnel, tesiste toplam istihdamın 1000 kişiye ulaşacağını belirtirken Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, bu yatırımın kalkınan Elbistan hedefinin en önemli adımlarından biri olduğunu söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde tekstil atölyesi bulunan Maksem Giyim A.Ş, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 26 bin m² alan üzerine kuracağı fabrikanın inşasına başladı. Toplamda bin kişinin istihdam edilmesi planlanan yatırım kapsamında, mayıs ayından itibaren 300 kişi eğitime tabi tutularak işe alınacak.

Firmanın genel koordinatörü Ozan İnel ile birlikte açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Maksem Giyim A.Ş’nin, yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tekstil yatırımı yapacağını söyledi.

Elbistan’ın doğru bir şekilde anlatılmasıyla yatırımcıların kente ilgi göstermeye başladıklarına değinen Başkan Gürbüz, “Ozan İnel Bey’in giyim şirketi, Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde 26 bin m² bir alan aldı ve tekstil fabrikası kuruyor. İşe 300 kişinin eğitimiyle başlayacaklar. Mayıs başı itibariyle 300 kişi istihdam edilecek. Fabrika ise 1 yıl içinde tamamlanıp tam kapasite ile çalışmaya başladığında bin kişilik istihdam oluşturulacak. Bu fabrika büyük markalara üretim yapacak. Ayrıca tamamen ihracatı hedefleyen bir firma. Yatırım alan kalkınan ve büyüyen bir Elbistan’ı yakında göreceğiz. Yaptığımız görüşmelerin sonuçlarını almaya başladık. Şuan Elbistan OSB’de devam eden yatırımlar var. Kısa süre içerisinde üretime başlayacaklar. Tekstil firması da diğerleri için örnek teşkil edecek. Elbistan geleceği parlak bir şehir haline geliyor. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Maksem Giyim A.Ş. Genel Koordinatörü Ozan İnel de, Elbistan’da bir tekstil üssü kurmak istediklerini dile getirdi.

İnel, “Güzel daveti için Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyorum. Elbistan’a yatırımlarımıza başladık. OSB’de 26 dönümlük bir yer aldık ve inşaat işlerimizi başlatıyoruz. Fabrika tamamlanınca da bin kişiye kadar istihdam sağlayacağız. Elbistan için hayırlı olsun. İnşallah daha iyi noktaya hep beraber geliriz. Bizim İstanbul ve diğer büyükşehirlerde fabrikalarımız var ama Elbistan’da bir üs kurmayı hedefliyoruz. Elbistan OSB’ye yatırım yapma kararımızda, Elbistan’da tekstil fabrikasının olmaması ve başkanımızın ısrarı da bizim önceliğimiz oldu. Tam kapasite üretime geçtiğimizde bin kişi istihdam etmeyi öngörüyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Destek ve teşvikleri için Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.