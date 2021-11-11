Elbistan’ın geleceğine 8 bin fidanlık nefes

‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ve Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, Şardağı’nın Köprübaşı Mahallesi sınırlarındaki Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 40. Yıl Hatıra Ormanı’na 8 bin adet çam fidanı dikildi. Etkinliğe, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Birçok fidanı toprakla buluşturduktan sonra değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ‘Bugün fidan, yarın nefes’ düşüncesi ile kentin orman varlığını arttırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini ve tüm Türkiye’de eşzamanlı olarak fidan dikildiğini hatırlatan Kaymakam Demir, yaz aylarında yaşanan orman yangınları nedeniyle bu yılki etkinliğin ayrı bir önemi olduğunu dile getirdi.

Toprağını yaşanabilir olarak korumanın en doğru ve kalıcı yolunun ağaçlandırmadan geçtiğini vurgulayan Kaymakam Demir, ormanların da bu bakımdan doğa ve insanlar için de yaşam kaynağı olduğunun altını çizdi.

8 bin adet fidan dikildiğinin bilgisini veren Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Şehrimizi ekolojik ve orman varlığı bakımdan zengin bir hale dönüştürme çabamız var. 2019 yılında uygulamaya başlanan Milli Ağaçlandırma Günü başta olmak üzere ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarımızla birlikte birçok ağaçlandırma faaliyeti yaptık. Havanın, ağacın, suyun ve toprağın korunması en önemli gündemimiz olmalı. Bu amaçla da biyolojik çeşitliliği sağlayarak kentimizde yeşil bir kuşak oluşturmak, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini çocuklarımıza aşılamak amacıyla bugün 8 bin fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Kaymakam Demir, “Bugün geleceğimize nefes olmak için buradayız. Başta öğrencilerimiz olmak üzere toplumumuzun hemen hemen her kesimiyle birlikteyiz. Elbistan’ın yeşile çok ihtiyacı var. Kentimizi el birliği ile değiştirmek ve geleceğe daha yeşil bir Elbistan bırakmak için 7’den 70’e herkese büyük görevler düşüyor. Bu seferberliğe el veren; tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve aramızda bulunan herkese, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.