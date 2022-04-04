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Elbistan’dan Nijer’deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

İHH İnsani Yardım Vakfı Elbistan Temsilciliği, ilçedeki hayırseverlerin desteği ile hazırlanan kumanyaları Nijer’deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Elbistan’dan Nijer’deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli
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30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da “Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla Türkiye dâhil 57 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunacak. İHH; bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

 “Ramazan’ı Yaşat” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştirecek olan İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, ulaştıkları bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan yardımları götürecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak.

Yardımlar çerçevesinde Elbistanlı hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan Ramazan kumanyaları, Nijer’deki ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Elbistan Temsilcisi Yusuf Bolat, “İlimizde ve Elbistan’daki hayırsever kardeşlerimizin gönderdiği emanetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Allah, hayırsever kardeşlerimizden emeği geçenlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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Elbistandan Nijerdeki Ihtiyaç Sahiplerine Yardım Eli