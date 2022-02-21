Elbistan’dan çalındı, Kahramanmaraş’ta bulundu

İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde esnaflık yapan A.D., otomobilini işyerinin önüne park etti. Bir süre olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi, kendi aracı gibi bindiği otomobili çalıştırarak bölgeden uzaklaştı. Aracını park ettiği yerde göremeyen A.D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, plaka takip sisteminden yaptıkları kontrollerde aracın il merkezine giriş yaptığını tespit etti. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan organizeli çalışma sonucunda çalınan otomobil, plakaları sökülmüş vaziyette sanayi sitesinde bulundu.

Otomobil, sahibine teslim edilirken kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, üzerinde unutulan ya da kontakta bırakılan anahtarın araç hırsızlığına davetiye çıkardığını belirterek vatandaşları uyardı.

Kontakta unutulan ya da bırakılan anahtarın, araç hırsızlarına davetiye çıkardığını vurgulayan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, “Sürücülerimiz, araçlarını park ettikten sonra mutlaka anahtarını kontakta bırakmamalı. Hırsızlık olaylarında en sık karşılaşılan noktalardan biri bu. Diğeri de çalışır vaziyette bırakılan araçlar. Her iki ihmal de, hırsızların en çok kullandıkları yöntemlerin başında geliyor.

Araç sürücüleri ve sahipleri, bu şekilde oluşabilecek mağduriyetlere karşı mutlaka önlemlerini almalı. Anahtarınızın anahtarını ve tescil belgelerini tanımadığınız kimselerin ulaşabileceği yerlerde kısa bir süre için de olsa bırakmayın. Çünkü bir anlık ihmal neticesinde aracınızın kontak anahtarı yapılabilir. Otomobilinizi park ettiğinizde cüzdan, çanta, kredi kartı, cep telefonu gibi değerli eşyalar ya da değerli olmasalar bile paket veya poşetleri aracınızda bırakmayın. Otoyu çalıp çalmama kararsızlığında olan birisine, oto içerisinde bırakılan bu tür eşyalar cesaret verebilir. Aldığınız bütün tedbirlere rağmen otomobiliniz çalındı ya da otomobilinizde hırsızlık olduysa 112 Acil İmdat Hattı’nı arayın” hatırlatmasında bulunuldu.