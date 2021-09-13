Elbistan’daki okullarda 9 aylığına görevlendirilecek kişi sayısı belli oldu

Elbistan’da çok sayıda işsizin merakla beklediği Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdam edilecek kişi sayısı ve başvuru işlemlerine ilişkin detaylar netlik kazandı. İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, ilçedeki okullarda, TYP kapsamında 35 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Başvuru sürecinin başladığını bildiren İŞKUR Elbistan Hizmet Müdürü Savaş Kurt, “Kurumumuzun sürdürdüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında ilçemizdeki okullar için 1 Ekim 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere toplam 35 personel istihdam edilecektir. Yine merkezimizin sorumluluk alanında bulunan Afşin’de 25, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde de 7’şer personel istihdam edilecektir. Toplam 74 kişilik temizlik personeli istihdamı ile ilgili başvurular, 13 Eylül itibariyle başlamış bulunmaktadır” dedi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında şahsen başvuru yapılmayacağını vurgulayan Kurt, “Başvurular, 17 Eylül’e kadar sürecek. Covid-19 nedeniyle şahsen başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular, e-Devlet, İŞKUR’un internet sitesi ve ALO 170 üzerinden alınacak. Toplum Yararına Programı kurasında kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadele malul sayılmayacak şekilde yaralananlar 1.listede yer alacak. Aylık toplam kazançları, net asgari ücretin 1,5 katından fazla olanlar TYP’ye katılamayacak. 29 Temmuz 2017 tarihinden sonra TYP’de katılımcı olarak çalışanların 24 ay yararlanma süresi olan 720 gün üzerinden kalan toplam süre kadar çalışması olacak, 720 günlük süre dolduktan sonra programdan çıkarılacak. TYP başvuru anında işsiz olma şartı ise son 1 aydır işsiz olmak şeklinde değiştirilmiştir. TYP’ye katılmak için adres beyanında ya da diğer katılım şartlarında muvazaalı olarak değişiklik yaptığı belirlenen katılımcılar programdan çıkarılacak” şeklinde bilgi verdi.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, programa kabul edilecek kişilerin, 22 Eylül Çarşamba günü saat 09.30’da Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceğini sözlerine ekledi.