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Elbistan’daki okullara 23 geçici personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Elbistan’daki okullarda 23 kişi görevlendirilecek. Başvurular, ALO 170, e-Devlet ve İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapılacak.

Elbistan’daki okullara 23 geçici personel alınacak
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Elbistan İŞKUR Hizmet Müdürü Savaş Kurt, “Kurumumuzun sürdürdüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 1 Mart-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda bakım onarım ve temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 23 kişi istihdam edilecektir. Yine Hizmet Merkezimizin görev alanında bulunan Afşin’de 12, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde de 5’şer kişi istihdam edilecektir. Toplamda 45 kişilik bakım onarım ve temizlik çalışanı istihdamı ile ilgili başvurular; 07 -11 Şubat 2022 tarihlerinde e-Devlet, İŞKUR’un internet sitesi ve ALO 170 üzerinden alınacaktır. Toplum Yararına Programı kurasında: kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadele malul sayılmayacak şekilde yaralananlar 1.listede yer alacak, aylık toplam kazançları, net asgari ücretin 1,5 katından fazla olanlar TYP’ye katılamayacaktır. 29 Temmuz 2017 tarihinden sonra TYP’de katılımcı olarak çalışanların 24 ay yararlanma süresi olan 720 gün üzerinden kalan toplam süre kadar çalışması olacak, 720 günlük süre dolduktan sonra programdan çıkarılacak. TYP başvuru anında işsiz olma şartı ise son 1 aydır işsiz olmak şeklinde değiştirilmiştir. TYP’ye katılmak için adres beyanında ya da diğer katılım şartlarında muvazaalı olarak değişiklik yaptığı belirlenen katılımcılar programdan çıkarılacaktır.” şeklinde bilgi verdi.

Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, noter huzurunda çekilecek kura tarihi ve yerinin ise başvuru sürecinin tamamlanmasına müteakip açıklanacağını sözlerine ekledi.

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Elbistandaki Okullara 23 Geçici Personel Alınacak